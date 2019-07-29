Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:57

Объявлены промежуточные итоги голосования за название для арт-парка у Малой Невы

фото ЗакС политика Объявлены промежуточные итоги голосования за название для арт-парка у Малой Невы

Промежуточные итоги голосования на самое популярное название для так называемого арт-парка на набережной Малой Невы, который в обозримой перспективе должен появиться взамен планировавшегося ранее комплекса судебных зданий, обнародовала Общественная палата города.

23 процента (больше 12 тысяч) отдавших свои голоса за тот или иной вариант граждан набрал вариант названия "Романовский". За ним расположились названия "Тучков буян" и "Петроградский", сообщает ТАСС. Интересно, что свою долю поддержки получило название "Арт-парк", пока расположившись на шестом месте.

По словам представителя Общественной палаты Дмитрия Шериха, сайт, на котором можно проголосовать, посещают примерно две тысячи раз за сутки.

Перенос комплекса судебных зданий на Смольнинскую набережную, объявленный весной после встречи врио Александра Беглова с президентом Владимиром Путиным, раскритиковали парламентские справедливороссы. На территории Арт-парка появятся театрально-выставочный комплекс, лекционный зал, лаборатории и мастерские, кинотеатр, галереи, рестораны и парковка. Большую часть земли, между тем, займут зеленые насаждения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:17 Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за митинг 27 июля

21:04 Муниципал: ИКМО «Литейный округ» со второй попытки решила зарегистрировать 18 кандидатов от «Яблока»

21:00 Директор ФБК арестован на 15 суток

20:56 В Адмиралтейском районе проложили 200 метров новой улицы

20:37 Муниципал: Роскомнадзор наказал главредов муниципальных газет за “тайные” решения о дате выборов

20:27 Ройзман отметил спокойствие и корректность протестующих москвичей   1

19:57 Объявлены промежуточные итоги голосования за название для арт-парка у Малой Невы

19:52 Муниципал: ИКМО “Смольнинское” повторно отказала экс-главе штаба Навального в регистрации

19:42 Муниципал: Суд обязал ИКМО «Красненькая речка» пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидата   1

19:23 Бросившего урну в росгвардейца мужчину арестовали на два месяца   2

19:01 Муниципал: Кандидаты от ЛДПР подали в суд на ИКМО «Сергиевское»

18:53 Латынина отказывается верить в аллергию, диагностированную у Навального   1

18:50 Росстат констатировал: в РФ стало ещё больше бедных   1

18:21 Белковский: России выгодно вернуть захваченных моряков на Украину   2

18:16 Мэрия Москвы согласовала новую акцию оппозиции за допуск кандидатов до выборов в Мосгордуму   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru