В Адмиралтейском районе проложили 200 метров новой улицы

Южнее станции метро "Фрунзенская" проложили первый 200-метровый участок новой улицы, которая получила название Альбуминная и которая пролегает в районах интенсивного жилого строительства. Асфальт проложил застройщик - АО "Эталон ЛенспецСМУ" - для того, чтобы к новым высоткам в принципе можно было подобраться на автомобиле.

Раньше новый микрорайон и улицу Красуцкого разделяло бездорожье. Название для улицы городская топонимическая комиссия утвердила по инициативе градозащитного интернет-издания "Канонер". В конце XIX века на этой территории находился Альбуминный завод, от здания которого ничего не сохранилось. Согласно планам развития города, Альбуминная улица должна будет дойти до Митрофаньевского тупика.