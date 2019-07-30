Левада-центр: 38% россиян не желают видеть Путина президентом после 2024 года

Более трети россиян (38%) не хотели бы, чтобы Владимир Путин вновь стал президентом после 2024 года - тогда официально заканчивается срок его полномочий на посту главы государства. Вместе с тем, обратного мнения придерживаются 54% респондентов, свидетельствуют данные опроса, проведенные "Левада-центром", которые публикуют "Ведомости".

За последний год число тех граждан РФ, кто не желает продления полномочий нынешнего президента, выросло на 11%, достигнув 38%, однако эта цифра - не рекордная: в 2013 году таких граждан было 45%.

Максимальной отметки достигла доля респондентов, полагающих, что люди доверяют Путину ввиду безальтернативности: об этом заявили 43% опрошенных против 29% в 2016 году.

Положительный ответ на вопрос о том, сможет ли Путин и далее справляться с проблемами страны, избрали рекордно низкое количество россиян: так считают 24% участников исследования.

Между тем данные колебания практически никак не отразились на электоральном рейтинге Путина - он стабильно держится на отметке в 40%.