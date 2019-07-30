ГИК отправил на пересмотр в ИКМО отказы в регистрации выдвиженцам в МО «Владимирский округ»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобы кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» в МО «Владимирский округ». Заседание прошло 30 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Горизбирком рассмотрел жалобы по пятерым выдвиженцам. ИКМО отказало им из-за ненадлежащего уведомления о конференции партии по выдвижению и по другим претензиям, сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский. Он рассказал, что рабочая группа Горизбиркома предложила отменить решение ИКМО и отправить на пересмотр. Член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская заявила, что муниципальная комиссия «Владимирского округа» 29 июля второй раз отказала кандидатам в регистрации.

- Уважаемые коллеги, вчера ИКМО «Владимирский округ» повторно отказала кандидатам Варикову, Кадырову, Миханенко и Музыченко в регистрации по тем же основаниям, которые Санкт-Петербургской избирательной комиссией уже были признаны несоответствующими, то есть по этим основаниям кандидату было невозможно отказать. Прошу обратить внимание, что это случилось не только после того, как Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила первое решение ИКМО и отправила на пересмотр их дела, но и после того, как Санкт-Петербургский городской суд признал эти основания негодными для отказа в регистрации, - сказала Покровская.

Она предложила зарегистрировать кандидатов в Горизбиркоме, а не отправлять дела снова на пересмотр. За это проголосовало пять членов ГИК от оппозиционных партий: Покровская, Алексей Березин (Партия роста), Екатерина Фесик («Справедливая Росси»), Николай Левшин (КПРФ) и Валерий Николаев (ЛДПР). Остальные члены Горизбиркома проголосовали на отмену отказа в регистрации и отправления его на пересмотр в ИКМО - это решение набрало большинство.

София Саттарова