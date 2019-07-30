Муниципалитеты В.О. накажут за срыв сроков рассмотрения обращений граждан

В Петербурге в ходе прокурорской проверки четырех муниципальных образований, расположенных в Василеостровском районе, были выявлены многочисленные нарушения чиновников, допущенные при рассмотрении обращений граждан.

Так, администрации МО "Гавань", "Остров Декабристов", "Васильевский" и № 7 систематически нарушали установленный законом 30-дневный срок рассмотрения жалоб и претензий горожан, а также муниципальные служащие либо вообще игнорировали запросы петербуржцев, либо отвечали не по существу.

В адрес глав МО прокуроры внесли представления с требованием устранить и нарушения, и способствовавшие этому условия.

Помимо прочего, в отношении ряда работников местной администраций возбуждены дела по статье КоАП "Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". Материалы направлены в судебные инстанции.