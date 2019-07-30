Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

12:05

Муниципалитеты В.О. накажут за срыв сроков рассмотрения обращений граждан

фото ЗакС политика Муниципалитеты В.О. накажут за срыв сроков рассмотрения обращений граждан

В Петербурге в ходе прокурорской проверки четырех муниципальных образований, расположенных в Василеостровском районе, были выявлены многочисленные нарушения чиновников, допущенные при рассмотрении обращений граждан.

Так, администрации МО "Гавань", "Остров Декабристов", "Васильевский" и № 7 систематически нарушали установленный законом 30-дневный срок рассмотрения жалоб и претензий горожан, а также муниципальные служащие либо вообще игнорировали запросы петербуржцев, либо отвечали не по существу.

В адрес глав МО прокуроры внесли представления с требованием устранить и нарушения, и способствовавшие этому условия.

Помимо прочего, в отношении ряда работников местной администраций возбуждены дела по статье КоАП "Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". Материалы направлены в судебные инстанции.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:07 Муниципал: Рабочая группа Горизбиркома не стала регистрировать Викторию Дацик в «Морском»

13:55 Генпрокуратура собирается жестко пресекать организацию незаконных акций перед выборами

13:52 Либертарианцы передумали проводить акцию, Светова задержали

13:22 Полицейские безуспешно попытались попасть домой к Шендеровичу   2

13:06 Активисты Шиеса сообщили о нехватке людей в палаточном лагере   1

12:55 Илье Яшину добавили ещё 10 суток ареста   1

12:53 Быков пояснил, чем так символично погружение Путина в батискафе на дно   3

12:23 СК возбудил еще два дела о нападении на сотрудников Росгвардии на митинге 27 июля   1

12:05 Муниципал: Муниципалитеты В.О. накажут за срыв сроков рассмотрения обращений граждан

11:53 В августе начнется капитальный ремонт Зеленого моста за 497 млн рублей

11:32 WWF: Из-за лесных пожаров Россия рискует остаться без промыслового леса через 10 лет   1

11:30 Милонов отметил прогресс в борьбе с плохим благоустройством дорог в Шушарах   1

11:12 Муниципал: Горизбирком не удовлетворил жалобу Оброскова на отказ в регистрации кандидатом в мундепы   1

10:56 Петербургским активистам не разрешили провести акцию памяти жертв политрепрессий   3

10:40 Муниципал: ГИК отправил на пересмотр в ИКМО отказы в регистрации выдвиженцам в МО «Владимирский округ»

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru