Генпрокуратура собирается жестко пресекать организацию незаконных акций перед выборами

В Генеральной прокуратуре известили о необходимости сурово пресекать действия организаторов и участников будущих несанкционированных протестных мероприятий, которые пройдут непосредственно перед региональными выборами в сентябре, передает РБК заявление замгенпрокурора Александр Буксман.

"Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения избирательных прав граждан, используя для этого весь арсенал средств реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков. Последние события в Москве диктуют необходимость корректировки организации надзора при подготовке и проведении единого дня голосования", - полагает Буксман.

Генпрокурор Юрий Чайка добавил, что повторения сценария столичных событий 27 июля допустить ни в коем случае нельзя.

"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере", - поручил он.

Незаконный митинг 27 июля закончился избиениями демонстрантов и массовыми задержаниями. Под арест попали практически все незарегистрированные кандидаты, которых суды сочли организаторами мероприятия.