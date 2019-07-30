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15:54

Профессор Зубов: Когда тебя бьют в морду, идти на выборы - унизительно

фото ЗакС политика Профессор Зубов: Когда тебя бьют в морду, идти на выборы - унизительно

Присутствовавший на запрещенной столичными властями акции протеста 27 июля и своими глазами видевший, как мирных людей бьют дубинами, историк, сопредседатель партии "Парнас" Андрей Зубов сделал своеобразный вывод из увиденного. Единственно верной позицией по отношению к выборам в Мосгордуму ему теперь представляется тотальный бойкот. По мнению Зубова, неправильно продолжать участвовать в том мероприятии, с которого 57 людей выгоняют, после чего их и их сторонников бьют и арестовывают.

"Я думаю, что после этого все уважающие себя и русский народ кандидаты на этих выборах, даже те, кто зарегистрированы, должны снять свои кандидатуры. Эти выборы мы, избиратели, должны игнорировать", - заявил профессор в эфире радиостанции "Свобода".

Отдав дань уважения Алексею Навальному и его альтернативной выборной стратегии "умного голосования", Зубов констатировал, что не в состоянии с ним согласиться.

"Когда тебя бьют в морду, мы должны просто переставать подавать руку, поворачиваться и уходить. Нас ударили в морду, нас исполосовали дубинками, после этого на эти выборы через этот избирком, который не изменит своего отношения к кандидатам, идти на выборы — это унизительно", - категорично отрезал ученый.

Ранее партия Зубова опубликовала программное заявление, в котором с сожалением говорилось о том, что "Парнас" вынужден отказаться от участия в московских выборах. Помимо осуждения чиновничьего ценза и снятия людей с выборов, в заявлении содержался также упрек в адрес других оппозиционеров, которые не горели желанием видеть "Парнас" в составе своей коалиции.

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16:10    
Вся эта прозападная либеральная интеллигенция достала уже Россию и россиян! Нужны "философские пароходы", чтобы от них избавиться, депортировать их в массовом порядке в гомосечную Европу!

16:06    
Когда тебя бьют в морду - нужно давать сдачи.

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