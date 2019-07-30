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17:30

Украинский суд арестовал задержанный российский танкер Nika Spirit

фото ЗакС политика Украинский суд арестовал задержанный российский танкер Nika Spirit

Суд Украины арестовал российский танкер Nika Spirit, задержанный в одесском порту "Измаил", поделился у себя в Facebook главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", - уточнил он.

Ведение любых следственных действий на указанном судне без разрешения генконсула РФ является законным.

"В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена", - подытожил Матиос.

Напомним, украинская сторона задержала танкер, опознанный как NEYMA, в порту "Измаил" в Одесской области 25 июля. По версии СБУ, судно могло участвовать в операции по перекрытию Керченского пролива украинским военным кораблям 25 ноября 2018 года. После инцидента были задержаны 24 украинских моряка, сейчас они арестованы в России по обвинению в незаконном пересечении границы.

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17:41    
Россия может ЛЕГКО задержать и арестовать под Крымским мостом в Керченском проливе десятки кораблей Украины, это понятно...Или будет другая месть Украине со стороны Путина за захват российского танкера...Ждём жёсткого решения!

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