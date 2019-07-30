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18:49

В Архангельске активиста оштрафовали за попытку узнать у полицейского его имя

фото ЗакС политика В Архангельске активиста оштрафовали за попытку узнать у полицейского его имя

Ломоносовский райсуд Архангельска постановил выписать местному активисту Владимиру Когуту штраф в размере одной тысячи рублей по статье КоАП о неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3), делится "МБХ медиа".

Когута задержали во время празднования Дня города, когда архангелогородцы освистали вышедшего на сцену губернатора Поморья Игоря Орлова, известного, в том числе, потому, что именовал выступающих против строительства свалки в Шиесе активистов "шелупонью".

"Я увидел, как к группе людей подошел подполковник. Я решил узнать, что происходит, попросил полицейского представиться, но он в ответ толкнул меня плечом. Тогда я снова потребовал его представиться, но он от меня убежал. Я догнал его и стал вплотную снимать его полицейский жетон. Меня задержали", - прояснил детали своего задержания Когут.

Когут принимает активное участие в протестах против возведения мусорного полигона близ станции "Шиес". Однажды он пострадал в стычке с экскаваторщиком, завозившим на территорию стройки топливо для техники, который придавил его ковшом. Завязалась потасовка, водителя погрузчика вытащили и избили. После было возбуждено дело о причинении именно ему тяжкого вреда здоровью, а о "задавленном" Когуте никто не вспомнил.

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19:09    
Значит это не полицейский а бандит. Надо самообороняться.

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