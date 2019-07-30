По следам московских протестов Макаревич посвятил песню сотрудникам ОМОН

Музыкант и общественный деятель Андрей Макаревич, впечатлившись разгоном мирной, но несанкционированной демонстрации в Москве 27 июля силами ОМОН и Росгвардии, записал нечто вроде музыкально-поэтического обращения к сотрудникам этих ведомств. Посыл автора - этический и дидактический, а тон - упрекающий. Центральная мысль поэта состоит в том, что ни шлем, ни амуниция не спасут силовиков от некоего высшего суда, когда с них спросят за избиения безоружных людей.

Еще Макаревича волнует вопрос маскировки - масок на лицах у представителей некоторых ведомств, которых он называет "атлантами". Если назначение дубинки ему более-менее понятно, то конечное назначение этой самой маски - не вполне.

Ответствуя перед небесным отцом, Ты маской уже не прикроешь лицо Там способов спрятаться нету, Когда призывают к ответу. — Андрей Макаревич - сотрудникам ОМОН

Песня завершается уверенно звучащим выводом: оправдания, отсылки к приказу начальства на небесах "не прокатят".

На субботней акции задержали почти 1400 человек. Следующая неделя началась с административных арестов в отношении "зачинщиков" - незарегистрированных депутатов в Мосгордуму - и возбуждения уголовных дел в отношении тех участников демонстрации, кто, по мнению Следственного комитета, устраивал беспорядки и нападал на тот же самый ОМОН.