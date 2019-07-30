Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:43

За неделю петербургская полиция завела более 150 дел на нелегальных мигрантов

фото ЗакС политика За неделю петербургская полиция завела более 150 дел на нелегальных мигрантов

В петербургском МВД подвели итоги операции "Нелегал-2019", которая проводилась с 16 по 22 июля и носила характер "облавы". На официальном сайте ведомства говорится о том, что удалось обнаружить более 1800 нарушений "миграционных" статей законодательства. Это вылилось в возбуждение 156 уголовных дел.

Из 5,5 млн рублей административных штрафов, наложенных на провинившихся субъектов, к 30 июля выплачено 4 млн рублей. Удалось также добиться того, что 11 нелегальных мигрантов, привлеченных к ответственности, покинули Россию.

Самой "популярной" статьей в ходе операции стала статья 322 УК РФ - незаконное пересечение государственной границы. По ней возбудили 127 дел.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:43 За неделю петербургская полиция завела более 150 дел на нелегальных мигрантов

19:13 Муниципал: Суд Петербурга снял с выборов дочь Амосова

19:12 По следам московских протестов Макаревич посвятил песню сотрудникам ОМОН   1

18:49 В Архангельске активиста оштрафовали за попытку узнать у полицейского его имя   1

18:40 Соболь не понимает, чего именно власть требует от протестующих   3

18:20 Жительнице Котласа, ставшей "жертвой" доноса, оставили в силе штраф за оскорбление власти

18:05 Беглов пообещал помочь центру реабилитации инвалидов в Купчино

18:00 Организаторы петербургского митинга солидарности с кандидатами в Мосгордуму получили одобрение районных властей   1

17:46 МГИК зарегистрировал Митрохина кандидатом в Мосгордуму

17:31 "Наблюдатели Петербурга" опубликовали карту "дачных" участков   1

17:30 Украинский суд арестовал задержанный российский танкер Nika Spirit   1

17:26 Гудков получил 30 суток спецприемника   3

17:15 Суд отклонил апелляцию Анастасии Шевченко на домашний арест   1

17:07 СК возбудил новое дело о массовых беспорядках в центре Москвы   5

16:41 Шлосберг назвал сибирские пожары государственным преступлением   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru