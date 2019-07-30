За неделю петербургская полиция завела более 150 дел на нелегальных мигрантов

В петербургском МВД подвели итоги операции "Нелегал-2019", которая проводилась с 16 по 22 июля и носила характер "облавы". На официальном сайте ведомства говорится о том, что удалось обнаружить более 1800 нарушений "миграционных" статей законодательства. Это вылилось в возбуждение 156 уголовных дел.

Из 5,5 млн рублей административных штрафов, наложенных на провинившихся субъектов, к 30 июля выплачено 4 млн рублей. Удалось также добиться того, что 11 нелегальных мигрантов, привлеченных к ответственности, покинули Россию.

Самой "популярной" статьей в ходе операции стала статья 322 УК РФ - незаконное пересечение государственной границы. По ней возбудили 127 дел.