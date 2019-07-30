Защитник царя не может найти Учителя

В Октябрьском районном суде Петербурга уже второй месяц не могут начать рассмотрение по существу иска создателя документальной картины «Ложь Матильды» Руслана Алиева к режиссеру фильма «Матильда» Алексею Учителю. Заседания откладывают, потому что на них не приходит ответчик. Во вторник, 30 июля, выяснилось, что Учитель не зарегистрирован в Петербурге и о судебном процессе, вероятно, ничего не знает.

кадр из фильма "Матильда"

Фильм «Ложь Матильды» появился на YouTube 9 октября 2017 года, за две с половиной недели до премьеры разоблачаемой мелодрамы «Матильда» Алексея Учителя. В ней, напомним, рассказывается о взаимоотношениях царевича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской. Документальная картина экс-боксера, бизнесмена и общественного деятеля из Екатеринбурга Руслана Алиева (после крещения принял имя Сергей) состоит из нарезки интервью с известными политическими и общественными деятелями, которые в кадре рассуждают о роли Николая II в судьбе России. Отрывки этих интервью Алиев начал выкладывать за несколько месяцев до создания своего фильма.

Вскоре слухи о разоблачении, которое снимает на Урале некий православный активист, дошли до режиссера «Матильды». Летом того же 2017 года Учитель, отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» о фильме-антагонисте, употребил слова «маразм» и «идиоты». Алиев оскорбился и обратился в суд, но не сразу, а через полтора года. Ранее он пытался добиться запрета «Матильды» и уничтожения всех копий фильма, но Октябрьский суд Петербурга не принял соответствующие жалобы к рассмотрению.

Дело о публикации «Комсомольской правды» стало первым зарегистрированным иском Алиева к Учителю. Но потом рассмотрение дела забуксовало. Ни знаменитый режиссер, ни его представители не ходили в суды. Они пропустили предварительное заседание 7 мая, а потом не явились 4 июля. Судья Ирина Пазюченко сделала запрос в управление по делам миграции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ответ полицейских адвокату Родиону Юрьеву, представляющему интересы истца, представили 30 июля, в начале очередного заседания. Сотрудники управления заверили, что гражданин Алексей Учитель в Петербурге не зарегистрирован.

Заседание, тем не менее, состоялось, хотя и было нетривиальным. Судья Пазюченко и адвокат Юрьев на протяжении примерно 25 минут искали в интернете – каждый на своем гаджете – где живет режиссер Учитель и как с ним можно связаться.

- Вы не могли себе найти другого ответчика, который зарегистрирован в Петербурге? – спросила судья.

Представитель истца отшутился и объяснил, что, по данным его доверителя, режиссер был зарегистрирован на Вознесенском проспекте.

Через десять минут поиски принесли первые плоды. Адвокат нашел на сайте студии «РОК», в которой Учитель работает художественным руководителем, электронный адрес для актерских анкет. Юрьев написал по нему, что худрука ждут в суде.

Вскоре появились новые результаты интернет-серфинга. Адвокат прочитал на каком-то сайте о взаимоотношениях Учителя и московской актрисы Юлии Пересильд, родившей от режиссера двоих детей. Представитель истца решил, что это его жена и контакты нужно спрашивать у нее. Удалось найти Instagram Пересильд, в описании которого был указан телефон директора актрисы Натальи. Разговор взяла на себя судья Пазюченко. Дозвонившись до директора, она представилась и попросила передать Юлии Пересильд, чтобы та срочно перезвонила.

- И еще такой вопрос. Может быть, вы подскажете, мы вообще-то разыскиваем ее супруга Учителя Алексея Ефимовича, - продолжила она.

Последовал ответ, после которого судья удивленно переспросила:

- Не замужем? В интернете написано, что она его жена.

Разговор вскоре прекратился.

- Она с нами свяжется, но [директор актрисы] на вопросы отвечать больше не будет, - резюмировала итог беседы судья. – А еще сказала: «Я вас удивлю, она не замужем».

Присутствовавшие сошлись во мнении, что не стоит надеяться на звонок актрисы. Но после телефонного разговора судья укрепилась во мнении, что Учитель живет в другом городе.

- Я не знаю, как его разыскивать, но если бы он был зарегистрирован в Петербурге, у нас были бы об этом сведения, - рассуждала она. – Это не Иванов, не Петров, не Сидоров. Получается, что он зарегистрирован не в Санкт-Петербурге. Будем разыскивать.

Рассмотрение дела пока перенесли на 19 сентября.

- А не хочет Алиев простить ему 300 тысяч? Или миллион? Сколько там? – спросила судья перед тем как проститься.

- Для него это принципиальная борьба, - ответил адвокат.

А потом поправил: иск подан на 3 миллиона рублей.

Сергей Еремеев

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