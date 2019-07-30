Веллера удручает повторяющаяся безрезультатность уличных акций

Писатель и публицист Михаил Веллер выступил с эмоциональной речью, в которой выразил досаду из-за того, что бесконечно ценный для него протестный "пар" уходит "в свисток". Виной тому, как кажется оратору, непродуманность действий организаторов и участников и непонимание того, чего они в точности хотят, а также их разобщенность. Для Веллера это тем обиднее, что перемен он желает уже не первое десятилетие, и, по его наблюдениям, всякий раз оппозиция делает одни и те же фундаментальные ошибки.

"Когда народу не нравится власть, нужно превратить тепловую энергию митингов в механическую энергию преобразований. То, что происходит - вышли, покричали, разошлись - думаете, оно все рухнет само?", - задался писатель риторическим вопросом, приведя несколько исторических примеров.

По его мысли, как минимум нужна хоть какая-то, но организационная платформа, и чтобы каждый протестующий знал четкий план действий, чтобы протестующие имели общее целеполагание и понимание происходящего.

"Заранее должна быть группа", - обобщил он, указывая на продолжающуюся разрозненность протестующих масс, добавив с горечью, что "пока тепловая энергия бессмысленно рассеивается в пространстве".

С учетом того, что оппозиционные партии Минюст регистрировать не любит, один из советов маститого писателя таков: вместо того, чтобы играть в онлайн-игры и пользоваться интернетом для присылания друг другу "котиков и всякой хрени", следовало бы построить какую-то виртуальную базу для обсуждения России будущего и организации действий в этом направлении. Такое обсуждение, предположил он, могут заблокировать и как-то парализовать всесильные карательные органы, но, с другой стороны, гласит его следующее предположение, нельзя дотянуться до всего и закрыть всё, иначе всё остальное тоже развалится.