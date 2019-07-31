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Новости

10:33

СМИ: Обыски у участников акции 27 июля в Москве проводят ФСБ и Центр "Э"

фото ЗакС политика СМИ: Обыски у участников акции 27 июля в Москве проводят ФСБ и Центр "Э"

Обыски у участников несогласованного митинга 27 июля у мэрии Москвы проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и Центра «Э», передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, обыски проходят в рамках дела о массовых беспорядках. Силовиков интересует информация об участии в акции и способах ее организации. У участников изымают носители информации, флешки, планшеты и другие устройства, отметил источник.

Правоохранители намерены выяснить, кто был организатором и координатором акции, добавил собеседник агентства. По его словам, проверяются публикации в соцсетях и мессенджерах, устанавливаются связи участников.

Ранее с обысками пришли в квартиры двух участников акции.

Дело о массовых беспорядках из-за митинга 27 июля было возбуждено накануне. По версии СК, призывы к участию в этой акции привели, в частности, к нападению на сотрудников Росгвардии и полиции – это обернулось возбуждением уже трех дел по статье о нападении на представителя власти.

Всего на акции 27 июля жестко задержали почти 1400 человек, правоохранители применяли спецсредства, в том числе дубинки. 77 человек получили травмы разной степени тяжести.

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15:58    
14:05. 73% россиян по соц.опросам доверяет Путину, на протесты НА СЛОВАХ готовы выходить 15%, а когда власть применит спецсредства против толпы, условно "Новичок" от 15% останется НОЛЬ и тд.итп. А почему не ввести военное положение, если понадобится и даже террор для защиты Отечества от внутренних врагов! Допустимо! И не преувеличивайте роль олигархов в этом вопросе!

14:05    
13:29 Саша, вы живёте в мире иллюзий. Какие "должные меры по подавлению" может сейчас принять власть к открыто недовольным её правлением 40-50% граждан России (по большинству опросов)? Как показывает развитие ситуации аресты и обыски ничего не решат. В современное время, в отличие от прошлого века любимых вами "классиков", средства коммуникации создали среду для быстрых социальных эффектов. Аресты лидеров протеста не приносят ожидаемых результатов. "Подавить" всех можно, но для этого нужно ввести военное положение и террор. Это уничтожит экономику и правящие олигархи потеряют большую часть своих капиталов. Им это надо?

13:29   Саша  
12:54. Я могу привести тысячи контраргументов на сказанное Вами об уровне жизни низов, но не хочу терять время! Я лучше выступлю в защиту классиков, потому не зря их и нарекли КЛАССИКАМИ, так как их научные выводы за редким исключением на все времена и для всех народов и стран!!! В соответствии с их учением в России совершенно нет рев.ситуации!!!!!!!! Почитайте о критериях и признаках её... Но если власть не примет должных мер по подавлению зачатков бунта-мятежа, наделает серьёзных ошибок в социальной сфере, не проявит волю, а то и струсит, пойдёт на предательство гос.интересов, как к примеру, Горбачёв в конце 80-х, то тогда всё возможно!!! Об этом тоже говорили классики!

12:54    
12:43 Саша, только в твоих фантазиях "низы в массе своей довольны жизнью". Недовольны все (за редким исключением), но по-разному и, часто, с диаметрально направленными желаниями. У одних суп становится всё жиже и жиже, у других мельчает жемчуг, а третьи боятся потерять своё. Все хотят перемен. Власть сама же расшатывает лодку неадекватными инициативами. Бессмысленно вчитываться в классиков начала прошлого века. В современном мире всё развивается в другой динамике и в многофакторных моделях.

12:43    
12:34. Верхи настолько сильны в России, что никакого транзита власти не предвидится в ближайшие годы! Низы в массе своей довольны жизнью! Жалкая кучка прозападных экстремистов не в счёт! Сейчас в России совершенно нет революционной ситуации!!! Читайте классиков о критериях рев.ситуации, особенно В. И. Ленина и не несите чушь!

12:42    
как имена и фамилии у этих сотрудников и где они живут?

12:34    
12:18 Бла-бла-бла...  не испугался... похож на Сталина... для спасения Отечества... . Олигархов интересует только "продолжени[цензура]кета" после Путина. Страна входит в период транзита власти, поэтому можно ожидать самых разных поворотов событий.

12:18   Саша  
11:36. Я думаю, что Путин никого не испугался!!!!!!!!! Он не трус и умеет держать удар! Просто он начинает понимать, что лишь уговоры и белопушистые методы борьбы с прозападной "пятой колонной" не обеспечат спокойствие и стабильность в России! Потому он вынужден" закручивать гайки"...В этом плане он похож на Сталина, который тоже был категорически против массовых репрессий до 1937 года, но ситуация ухудшалась - убийства парт. и сов работников, диверсии(эшелоны под откос пускали, шахты и заводы взрывали, жгли фермы и поля с хлебом), саботаж, бандитизм, резкий рост антисоветской пропаганды и тд. Пока Путин усилил превентивные меры по нейтрализации верхушки бунтовщиков, что правильно, но этого, возможно, будет недостаточно...Придётся применять и спец.средства, которые закуплены и пока пылятся на складах правоохранителей, а то и оружие для спасения Отечества!!!

11:36    
Они реально испугались.

10:41    
Пожелаем больших успехов ФСБ и Центру "Э" в обезвреживании вражеских прозападных структур в России! С навальнистами и др. надо бороться как с террористами, а может ещё и жёстче!

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