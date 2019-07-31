Общественная палата намерена сформировать список наблюдателей в Псковскую область до 5-6 августа

Общественная палата Петербурга уже набрала наблюдателей на выборы, сообщил зампредседателя Общественной палаты Александр Вахмистров на пресс-завтраке «За чистые выборы», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Вахмистрова, сейчас в списке около 4 тысяч человек - на каждом участке будет по два человека. Общественная палата заключила соглашение с 47 некоммерческими организациями, которые направят своих наблюдателей на выборы, уточнил зампред палаты.

Общественная палата намерена сформировать список наблюдателей на избирательные «дачные» участки в Ленинградской области примерно до 10 августа, в Псковской области - до 5-6 августа, добавил Вахмистров. Он уточнил, что следить за выборами на Псковских участках будут местные жители.

- По Псковской области сейчас формируется список, и мы привлечем жителей Псковской области. У нас подписано соглашение с Ассоциацией юристов России. У них есть там корпус наблюдателей как раз, - рассказал Вахмистров в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Всего в Псковской области будет 40 наблюдателей, в Ленобласти - 144, резерв - 40 человек, добавил зампред палаты. Он также сообщил, что в день выборов 8 сентября мобильная группа будет объезжать избирательные участки и реагировать на любые нарушения по сообщению наблюдателей. По его словам, в Псковской области такая группа тоже будет.

- Такая мобильная группа будет по Псковской области, но это не значит, что она там все участки объедет. Наверно, это просто физически не успеть, - считает Вахмистров.

София Саттарова