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12:39

Задержан гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов

фото ЗакС политика Задержан гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов

Правоохранители задержали гендиректора строительной компании «Норманн» Владимира Смирнова, передает Znak.com.

Ранее Смирнова задерживали, но отпускали под подписку о невыезде по делу о мошенничестве. Теперь ожидается, что 31 июля Выборгский районный суд изберет ему меру пресечения.

До задержания Смирнова дольщики «Норманна» объявили голодовку. Они требовали, чтобы Смирнов подписал договор о передаче стройки найденному правительством инвестору – ООО «ПТК». Однако он так и не подписал акт передачи объектов, заявив комитету по строительству, что на него давят, а средства на достройку комплексов он нашел и сам. Дольщики прекратили голодовку, когда нескольким из них пришлось вызвать скорую.

На территории Петербурга "Норманн" не достроил жилые комплексы «На Заречной», «Ижора парк» и «Три апельсина». Еще четыре проблемных объекта у застройщика остались в Ленобласти: ЖК «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий».

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13:16    
закон Санкт-Петербурга №307-62 от 06.07.2009

13:07    
Дольщиков интересует не кого арестовали, а кто достроит "замороженные" дома? Правительство города должно выполнять Федеральный закон №307-62 от 06.07.2009 «О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге».

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