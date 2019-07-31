Полиция и ОМОН собрались на Исаакиевской площади

На Исаакиевскую площадь к зданиям Законодательного собрания Петербурга и Горизбиркома 31 июля пригнали несколько машин уборочной техники, а также многочисленные машины полиции, Росгвардии и ОМОН, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Петербургские активисты объявляли о планах провести вечером 31 июля пикеты за допуск всех независимых кандидатов у стен Горизбиркома. Вероятно, "парад" спецтехники связан с этим.

Фотографиями с площади также поделился в соцсетях лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански:

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.