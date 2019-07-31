Участники НОД встали в пикеты у Горизбиркома и ЗакСа до оппозиционеров

Вечером 31 августа у Мариинского дворца, здания городской избирательной комиссии и вдоль Вознесенского проспекта проходят одиночные пикеты участников НОД.

Для проведения своей акции они выбрали места, где оппозиционеры хотели с 18:00 провести собственные пикеты за допуск незарегистрированных кандидатов на муниципальные выборы.

Один из участников НОД сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что их акция началась в 16:00. Они выступают за отмену 4 пункта 15 статьи Конституции России, в ней говорится, что общепризнанные нормы международного права являются составной частью российской правовой системы. Пикетирующие утверждают, что проводят сбор подписей за референдум по изменению основного закона страны. Они доносят свои идеи до сотрудников полиции, которые время от времени к ним подходят. Также представители НОД раздают прохожим листовки с портретами Владимира Путина, Александра Беглова, Сергея Лаврова и других представителей власти.

Стоящий в пикете у Горизбиркома Тимур Булатов назвал Конституцию "рабской" и заявил, что ее нужно отменить. В руках Булатов держит плакат "Гомомайдан не пройдет".

На Исаакиевской площади наблюдается внушительное количество полицейского транспорта и габаритных уборочных машин.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.