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17:57

Участники НОД встали в пикеты у Горизбиркома и ЗакСа до оппозиционеров

фото ЗакС политика Участники НОД встали в пикеты у Горизбиркома и ЗакСа до оппозиционеров

Вечером 31 августа у Мариинского дворца, здания городской избирательной комиссии и вдоль Вознесенского проспекта проходят одиночные пикеты участников НОД.

Для проведения своей акции они выбрали места, где оппозиционеры хотели с 18:00 провести собственные пикеты за допуск незарегистрированных кандидатов на муниципальные выборы.

Один из участников НОД сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что их акция началась в 16:00. Они выступают за отмену 4 пункта 15 статьи Конституции России, в ней говорится, что общепризнанные нормы международного права являются составной частью российской правовой системы. Пикетирующие утверждают, что проводят сбор подписей за референдум по изменению основного закона страны. Они доносят свои идеи до сотрудников полиции, которые время от времени к ним подходят. Также представители НОД раздают прохожим листовки с портретами Владимира Путина, Александра Беглова, Сергея Лаврова и других представителей власти.

Стоящий в пикете у Горизбиркома Тимур Булатов назвал Конституцию "рабской" и заявил, что ее нужно отменить. В руках Булатов держит плакат "Гомомайдан не пройдет".

На Исаакиевской площади наблюдается внушительное количество полицейского транспорта и габаритных уборочных машин.

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Сергей Еремеев


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20:15    
19:34 и маразматичные поклонники типа "депутата" Федорова и пейсателя Н. Старикова.

19:34    
Это не патриоты, а проститутки.

18:05    
Патриоты России(Питера) поднимаются на священную борьбу против русофобов из прозападной "пятой колонны"! Огромное спасибо им! Может Путину вместо правоохранителей поручить разгром бунтовщиков - американских агентов в России простому российскому народу, в стиле действий венесуэльца Мадуры, да ещё 100 грамм "наркомовских" налить перед началом...А?

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