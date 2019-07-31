ГИК зарегистрировал кандидатов от Партии роста в МО № 75 и «Балканский»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела четыре коллективные жалобы кандидатов от Партии роста в муниципальные округа № 75 и «Балканский». Жалобы члены ГИК обсудили на заседании 31 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Жалобы на отказ в регистрации от ОИКов и на бездействие ТИК № 29 подали 25 выдвиженцев: 10 по округу №75, и 15 - по «Балканскому». Среди них глава регионального отделения Партии роста Павел Швец.

Он вместе с членом ГИК от Партии роста Алексеем Березиным сообщил, что у выдвиженцев все документы в порядке и «выдвижение прошло в рамках закона». Председатель ГИК выслушал их и предложил комиссии зарегистрировать всех кандидатов от Партии роста. Все члены Горизбиркома поддержали этот вариант единогласно. Также ГИК признал незаконным бездействие ТИК № 29.

Ранее выдвиженцам в регистрации отказали окружные избирательные комиссии, чьи полномочия потом перешли ТИКу № 29. Потенциальные кандидаты оспорили свои отказы в территориальной комиссии, которая не смогла принять никакого решения - голосов для отказа или регистрации не хватало.

София Саттарова