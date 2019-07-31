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19:10

Шендерович пересказал подробности своего задержания на Трубной площади

фото ЗакС политика Шендерович пересказал подробности своего задержания на Трубной площади

Писатель и публицист Виктор Шендерович в красках описал в Facebook свое вечернее задержание на втором несанкционированном митинге 27 июля в Москве, случившееся на Трубной площади.

Конфликт с росгвардейцами начался с того, что им не понравился факт съемки Шендеровичем пейзажа - площади, наводненной вооруженными людьми в форме. Просьбе спрятать телефон он внял, но за ней возникла следующая - перейти улицу, и тут писатель позволил себе воспротивиться услышанному. В ответ, отказавшись представиться, правоохранитель предупредил, что считает до трех, и действительно стал считать.

"Потом я поинтересовался у качка, отдает ли он себе отчет, что все они – просто бандиты? И услышал в ответ, что ему ... (плевать - прим. ЗАКС.Ру), что мы о них думаем, и что все мы будем сосать. На этом диалог власти и гражданского общества перешел в практическую фазу: меня поставили лицом в автобус и помогли раздвинуть ноги легким ударом сапога", - гласит пересказ общественного деятеля.

Шендерович сожалеет, что рядовые бойцы до трех считать умеют, а их руководство, не знающее законов политической истории, похоже, не умеет, а значит дальше всем будет только хуже.

После проведенной в ОВД ночи писателя выпустили. Позже к нему в дом заявлялись полицейские, но до квартиры ввиду технических помех дойти не сумели. Вместе с ним 27 июля задержали почти 1400 прохожих.

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20:38    
А может пришить омоновскому гомосеку пропаганду?

20:08   Бордунов  
Путинско-пригожинский тролль Саша (19:16)!
Во-первых, прекрати нарушать закон, пропагандируя свои гомосексуальные отношения.
Во-вторых, как можно верещать про ужасы иностранного гомосексуализма и одновременно насаждать отечественный? Это импортозамещение такое или необходимость в психиатрической помощи?
В-третьих. Ну, ты и п.....с!

19:38    
19:16 Оставьте при себе свои гомосексуальные фантазии.

19:16    
Вот надо и заставить всех прозападных русофобов СОСАТЬ у урок или правоохранителей роли не играет! Может это их остановит вести подрывную работу по развалу России!

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