Чиновники подтвердили то, что ручей в Металлострое стал фиолетовым

Ручей на территории Металлостроя, протекающий вдоль улицы Богайчука, приобрел специфический фиолетовый цвет, характерный для загрязненной химикатами воды. Это не только зафиксировали активисты, но и признали чиновники из комитета по природопользованию, о чем сообщает РБК.

Спасать ситуацию отправили специалистов из ГУП "Пиларн". Пока неизвестно, что именно стало причиной сильного загрязнения, однако мало для кого является секретом то, что экологическая ситуация в поселке является критичной. На множественные опасные свалки не раз обращали внимание надзорных ведомств экоактивисты "Зеленого фронта".