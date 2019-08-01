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10:50

Соболь рассказала о своей голодовке

фото ЗакС политика Соболь рассказала о своей голодовке

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, голодающая в знак протеста уже 18 дней, рассказала каналу RTVi о том, что врачи взяли с нее специальную подписку. "Навальнистка" подтвердила в письменном виде, что ей известны последствия ее действий и что это может быть летальный исход. Анализы показали, что в ее организме - значительный дефицит калия, что крайне опасно для работы сердца.

"У меня сильная мышечная слабость, я медленно двигаюсь, медленно говорю, у меня головокружения и периодически темнеет в глазах. Пока я себя чувствую удовлетворительно, планирую выйти на акцию в центр Москвы 3 августа, потому что имею право гулять в центре своего города", - рассказала Соболь.

Снятая с выборов, как и еще 56 независимых кандидатов, вместе со многими из них оппозиционер проходит свидетелем по уголовному делу о воспрепятствовании работе избиркомов. Ее соратники по протесту - Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Михаил Светов, Владимир Милов отбывают административный арест, так что, по всей видимости, из известных политиков на несанкционированное шествие выйдет она одна.

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11:25    
10:59 Ты думаешь здесь Африка, а ты помощник повара у Бокассы? Климат в России ещё не настолько изменился.

11:21    
10:59 Что, Саша, насосался у полицаев с утра на весь день?

11:06    
абрикосовый сок можно хл[цензура]уть и все будет четко.

10:59    
Власть дала слабину по отношению к Соболь, не посадив на нары, так она собралась дальше участвовать в массовых беспорядках, а то и организовывать их...КАЛЁНЫМ ЖЕЛЕЗОМ НАДО ВЫЖИГАТЬ желание подрывать гос. безопасность России, а не в бирюльки играть с бунтовщиками! К примеру, хорошая была традиция у русских царей-головы рубить бунтовщикам на Лобном месте Красной площади при скоплении народных масс! Надо её продолжить, претендентов очень много!

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