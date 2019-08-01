Соболь рассказала о своей голодовке

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, голодающая в знак протеста уже 18 дней, рассказала каналу RTVi о том, что врачи взяли с нее специальную подписку. "Навальнистка" подтвердила в письменном виде, что ей известны последствия ее действий и что это может быть летальный исход. Анализы показали, что в ее организме - значительный дефицит калия, что крайне опасно для работы сердца.

"У меня сильная мышечная слабость, я медленно двигаюсь, медленно говорю, у меня головокружения и периодически темнеет в глазах. Пока я себя чувствую удовлетворительно, планирую выйти на акцию в центр Москвы 3 августа, потому что имею право гулять в центре своего города", - рассказала Соболь.

Снятая с выборов, как и еще 56 независимых кандидатов, вместе со многими из них оппозиционер проходит свидетелем по уголовному делу о воспрепятствовании работе избиркомов. Ее соратники по протесту - Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Михаил Светов, Владимир Милов отбывают административный арест, так что, по всей видимости, из известных политиков на несанкционированное шествие выйдет она одна.