Первые самолеты вылетели тушить горящий лес в Сибири

На тушение сибирских пожаров из Красноярска вылетели первые два военно-транспортных самолета Ил-76, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны. На борту каждого из них - по 42 тонны воды.

"Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 километров северо-восточнее Красноярска", - говорится в сообщении.

По разным оценкам, горит от 2,5 млн до 3 млн га территории лесов за Уралом. Тяжелее всего ситуация на сегодняшний день в Якутии.

Проблема горящей Сибири и Дальнего Востока получила мировую огласку. О ней высказывался американский президент Дональд Трамп и даже актер Леонардо ди Каприо. Страдая от сильного смога, жители городов носят тканевые повязки на лицах. Несмотря на это, долгое время чиновники либо игнорировали ее, либо допускали странные высказывания, согласно которым тушить леса дорого и бессмысленно.