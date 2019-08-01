Лимонов определил, какие митинги стоит или не стоит посещать

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов заподозрил новое поколение политиков оппозиционного толка, нынешним летом безуспешно "рвущееся" в Мосгордуму, в желании вернуть Крымский полуостров Украине. Этого, по его мнению, уже достаточно, для того чтобы не оказывать им - "детям буржуазии" - никакой поддержки.

"Есть простой способ определить: надо ли идти на ту или иную протестную акцию. Если они высказывались, чтобы отдать Крым Украине, не помогайте гадюкам. Не идите к ним. А то они вам глаза замыливают, что они мол тоже против власти", - написал Лимонов в своем "Живом журнале", добавив, что терпеть не может ни старой, ни новой буржуазии.

Себе в заслугу он ставит действия с противоположным вектором - свою попытку присоединить часть Казахстана к России в 2001 году, что для него закончилось тюремным заключением.