УФАС: Конкурсы по выбору управляющих компаний проходят с массовыми нарушениями

Петербургские антимонопольщики установили, что районные администрации, проводя конкурсы, на которых между собой должны соревноваться управляющие компании, регулярно нарушают процедуру. С начала года постановлений о штрафах от УФАС поступило на сумму 1,85 млн рублей.

В нарушениях замечены чиновники Колпинского, Красногвардейского, Московского, Пушкинского, Калининского, Адмиралтейского и Центрального районов. Как правило, штрафы, размер которых составляет от 20 до 300 тысяч рублей, оспариваются в суде и чаще всего безуспешно.

Типичные коллизии, за которые штрафуют администрации - допуск до торгов организаций, не соответствующих их условиям, и, наоборот, неправомерное снятие с торгов того или иного неугодного подрядчика.