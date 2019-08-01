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12:49

УФАС: Конкурсы по выбору управляющих компаний проходят с массовыми нарушениями

фото ЗакС политика УФАС: Конкурсы по выбору управляющих компаний проходят с массовыми нарушениями

Петербургские антимонопольщики установили, что районные администрации, проводя конкурсы, на которых между собой должны соревноваться управляющие компании, регулярно нарушают процедуру. С начала года постановлений о штрафах от УФАС поступило на сумму 1,85 млн рублей.

В нарушениях замечены чиновники Колпинского, Красногвардейского, Московского, Пушкинского, Калининского, Адмиралтейского и Центрального районов. Как правило, штрафы, размер которых составляет от 20 до 300 тысяч рублей, оспариваются в суде и чаще всего безуспешно.

Типичные коллизии, за которые штрафуют администрации - допуск до торгов организаций, не соответствующих их условиям, и, наоборот, неправомерное снятие с торгов того или иного неугодного подрядчика.

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13:44    
Шли бы они в жопу со своими конкурсами и торгами, д[цензура]ы путинские.
Устроили погром единой системы управления жилищным хозяйством с прямым административным подчинением и ответственностью, чтобы самим ни за что не отвечать, устроили десятки кормушек, с которых кормятся стаи некомпетентных и безнаказанных воров, и единственная проблема для этой сволочи - торги не правилам.
На батискаф эту банду без права возвращения!

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