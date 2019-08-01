Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:55

Из спецприемника Яшин пожаловался на нарушение его избирательных прав

фото ЗакС политика Из спецприемника Яшин пожаловался на нарушение его избирательных прав

Помещенный под административный 10-дневный арест незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин пожаловался представителям Общественной наблюдательной комиссии Москвы на то, что пребывание в спецприемнике нарушает его избирательные права.

Речь идет о том, что из-за своей вынужденной изоляции политик лишен возможности лично присутствовать в Центризбиркоме, где в эти дни должны разбираться его же жалобы на снятие с выборов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.

Суть жалобы только в самом факте несвоевременной изоляции, а не в ее бытовых условиях.

29 июля оппозиционеру дали 10 суток за призывы к выходу на акцию 27 июля, а днем позже - за призывы посетить акцию 14 июля. И то, и другое мероприятие преследовали одну цель - добиться от чиновников допуска на выборы в столичный парламент всех кандидатов, чьи подписи забраковал Мосгоризбирком.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:27    
Действительно, явные нарушения. это антиконституционно.

16:04    
14:08 Правовед из психушки. Придёт санитар, он тебе все твои права объяснит.

14:08    
У Яшина должно быть только одно право-физический труд на сибирских просторах на благо Родины!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:26 Координатора штаба Навального в Москве арестовали еще на 15 суток

17:56 Химфак СПбГУ эвакуировали из-за баллонов с ядовитым газом

17:37 Бортко начал самостоятельно раздавать свою агитацию   1

17:23 Дело о беспорядках на митинге в Москве и о вмешательстве в работу избиркома ведет один следователь   1

16:52 Адвокат сообщил об отказе следствия возбудить дело в отношении отца сестер Хачатурян

16:31 СК насчитал более 10 причастных к массовым беспорядкам на митинге 27 июля в Москве   1

16:30 Полицейские пытались попасть в квартиру лидера движения «Красивый Петербург»   4

16:02 Смольный не разрешил проводить ЛГБТ-прайд в Пулковском парке из-за построенных в нем церквей   2

15:59 Суд арестовал мужчину, признавшегося в убийстве активистки Елены Григорьевой

15:59 Муниципал: Рабочая группы ЦИК рекомендовала отменить решения по "яблочникам" в двух ИКМО

15:25 МВД не оплатит полицейским работу в выходной при разгоне митинга 27 июля   3

15:13 Муниципал: Избиркомы Петербурга сравнили с избушками на курьих ножках   2

14:53 Муниципал: Число допущенных до муниципальных выборов "яблочников" достигло 370

14:14 Координатора московского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника   2

13:55 Из спецприемника Яшин пожаловался на нарушение его избирательных прав   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru