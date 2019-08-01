Из спецприемника Яшин пожаловался на нарушение его избирательных прав

Помещенный под административный 10-дневный арест незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин пожаловался представителям Общественной наблюдательной комиссии Москвы на то, что пребывание в спецприемнике нарушает его избирательные права.

Речь идет о том, что из-за своей вынужденной изоляции политик лишен возможности лично присутствовать в Центризбиркоме, где в эти дни должны разбираться его же жалобы на снятие с выборов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.

Суть жалобы только в самом факте несвоевременной изоляции, а не в ее бытовых условиях.

29 июля оппозиционеру дали 10 суток за призывы к выходу на акцию 27 июля, а днем позже - за призывы посетить акцию 14 июля. И то, и другое мероприятие преследовали одну цель - добиться от чиновников допуска на выборы в столичный парламент всех кандидатов, чьи подписи забраковал Мосгоризбирком.