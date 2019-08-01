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Выборы-2019

Муниципал

14:53

Число допущенных до муниципальных выборов "яблочников" достигло 370

фото ЗакС политика Число допущенных до муниципальных выборов "яблочников" достигло 370

На муниципальных выборах удалось добиться регистрации 370 кандидатов, выдвинутых партией "Яблоко". Еще по 191 кандидатуре продолжаются юридические разбирательства. Политик Максим Кац, возглавляющий нынешнюю муниципальную кампанию партии, настроен оптимистично: он полагает, что вместе с единомышленниками ему удастся выиграть большинство оставшихся судов, поскольку, как правило, его соратников снимали с выборов по совсем нелепым и надуманным поводам.

"Мы выиграли суд по Петроградке и восстановили 8 кандидатов в одном из главных округов. Ещё 2 планирует восстановить ЦИК. Их ещё не зарегистрировали, но знак очень хороший. Продолжаем работать", - рассказал он.

Городское отделение "Яблока" продолжает считать преступлением то, как этим летом ведут себя избирательные комиссии в ходе муниципальной кампании. Впрочем, некоторые соперники старейшей демократической партии склонны полагать, что все ее беды - от неграмотной подготовки к выборам 2019 года и неправильной организации усилий.

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