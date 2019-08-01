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16:31

СК насчитал более 10 причастных к массовым беспорядкам на митинге 27 июля в Москве

фото ЗакС политика СК насчитал более 10 причастных к массовым беспорядкам на митинге 27 июля в Москве

К уголовному делу о массовых беспорядках в связи с несогласованным митингом 27 июля в Москве причастны более десяти человек, заявили в Следственном комитете.

Следстие утверждает, что получены доказательства причастности граждан, которые принимали «наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы». Задержаны пять человек, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. По версии следствия, от действий протестующих на акции «постарали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций».

Дело о массовых беспорядках из-за митинга 27 июля было возбуждено 30 июля. По версии СК, призывы к участию в этой акции привели, в частности, к нападению на сотрудников Росгвардии и полиции – это обернулось возбуждением уже трех дел по статье о нападении на представителя власти.

Всего на акции 27 июля жестко задержали почти 1400 человек, правоохранители применяли спецсредства, в том числе дубинки. 77 человек получили травмы разной степени тяжести.

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18:36    
Надо же, они до десяти считать умеют...не только дубинками махать и бить мирных граждан...

18:35    
16:46 А Вас в психушку за неумение ориентироваться в пространстве и времени. А также за непреодолимое желание полизать задницы  коррумпированной власти.

16:46    
Всех прозападных бунтовщиков на нары! Таково веление времени!

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