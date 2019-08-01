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1 августа, 20:55

Число невыездных из-за долгов россиян увеличилось на миллион с начала года

фото ЗакС политика Число невыездных из-за долгов россиян увеличилось на миллион с начала года

Число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, с начала 2019 года выросло почти на миллион человек, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По данным службы, в начале года ограничения на выезд из России действовало для 2,6 человек. К 1 июля это число увеличилось до 3,58 млн. В общей сложности невыездные россияне задолжали 1,47 трлн рублей.

За первое полугодие судебные приставы вынесли почти 4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Это больше, чем было вынесено таких решений за весь 2017 год.

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1 августа, 21:24    
Это замечательно, что должников не выпускают из России! Но надо к должникам принимать ещё большие жёсткие меры, иначе этот долговой либеральный бардак не закончится никогда!

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