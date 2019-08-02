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Муниципал

11:07

ИКМО «Дачное» не сочла июньские листовки в поддержку единороссов за незаконную агитацию

фото ЗакС политика ИКМО «Дачное» не сочла июньские листовки в поддержку единороссов за незаконную агитацию

Представляющий «Единую Россию» председатель ИКМО «Дачное» Александр Грогуль не располагает информацией о незаконном изготовлении и распространении агит-материалов в поддержку своих однопартийцев. Это следует из ответа Грогуля на обращение жителя округа Никиты Левкина.

Избиратели МО «Дачное» 21 июня рассказали, что нашли у себя в почтовых ящиках листовки в поддержку «команды» действующего главы муниципалитета Вадима Сагалаева.

Сагалаев в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру заявил, что это провокация и что ни о каких листовках ему не известно.

Вскоре, 25 июня, «Единая Россия» на своей региональной конференции выдвинула в депутаты МО «Дачное» тех же людей, что были представлены на «провокационных» агитках.

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