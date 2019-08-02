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Муниципал

13:02

Жители поселка Лисий Нос решили создать параллельный орган самоуправления

фото ЗакС политика Жители поселка Лисий Нос решили создать параллельный орган самоуправления

Несколько жителей поселка Лисий Нос намерены создать Комитет общественного спасения. По словам инициатора проекта Андрея Тимескова, это будет параллельный орган власти, необходимый для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, например, во время наводнений.

Действующие муниципальные депутаты из «Единой России», проживающие в основном за пределами поселка, с природными катаклизмами справиться не смогут, отметил Тимесков.

Совет, по его мнению, также сможет вести переговоры с муниципалами, в том числе высказывать свои предложения по расходованию местного бюджета.

- Нам нужен орган самоуправления, в который бы могли войти люди, действительно радеющие за поселок. Это нужно, чтобы наш голос был услышан, чтобы мы выступали не как бедные родственники при решении вопросов, а как организованная команда, - заявил ЗАКС.Ру Тимесков.

Название для нового органа было взято из истории Великой Французской революции. Французские республиканцы учредили свой Комитет общественного спасения 6 апреля 1793 года «для наблюдения за администрацией» и «принятия в случае экстренной необходимости мер по обеспечению обороны от внешних и внутренних врагов».

Тимесков отметил, что в поселке уже есть группа жителей, готовых взять на себя работу комитета. В их число входят в том числе граждане, не сумевшие зарегистрироваться кандидатами в муниципальные депутаты Лисьего Носа.

По информации на сайте Горизбиркома, до выборов в Лисьем Носу не допустили всех кандидатов от КПРФ и «Казачьей партии Российской Федерации», большинство представителей «Справедливой России» и ЛДПР, а также половину самовыдвиженцев. Глава муниципалитета Вадим Грудников идет на выборы от «Единой России».

Напомним, Грудникова пытается признать банкротом один из его кредиторов. Дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

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17:37   Носий Лис  
Интересный опыт. Только объединение людей в горизонтальные стркутуры, для защиты своих интересов, может противостоять диктату и произволу коррумпированной и безграмотной власти.

Страница 1-ая (всего: 1)
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