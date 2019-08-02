Арестован четвертый обвиняемый в массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал волонтера штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Лобови Соболь Алексея Миняйло до 27 сентября по делу о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским на акции 27 июля, передает «Новая газета».

Миняйло настаивает, что не принимал участия в акции, поскольку находился в тот день на заседании по делу Соболь в Хамовническом суде Москвы. Миняйло задержали вечером на подходе к Трубной площади. Адвокат просил отложить заседание на 72 часа, чтобы защита успела ознакомиться с делом.

Тем не менее, следствие настаивало, что Миняйло обвиняется в тяжком преступлении и может скрыться, передать данные предварительного следствия другим участникам акции, и его надо арестовать. Адвокат парировал, что ст. 212 УК РФ, по которой проходит Миняйло, подразумевает наличие массовых беспорядках, а данных о них в деле нет. Самого Миняйло охарактеризовали как патриота России.

Миняйло уже 20-й день держит голодовку. 14 июля его задержали на акции возле Мосгоризбиркома и избили в отделе полиции.

Ранее суд арестовал еще трех обвиняемых в массовых беспорядках.