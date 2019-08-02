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Муниципал

15:37

ГИК зарегистрировал кандидатов в мундепы МО «Введенский» после обращения ЦИК

фото ЗакС политика ГИК зарегистрировал кандидатов в мундепы МО «Введенский» после обращения ЦИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала Павла Калайдина и Павла Хусу как кандидатов в муниципальные депутаты в МО «Введенский». Решение принято 2 августа, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Ранее выдвиженцам в регистрации отказало ИКМО, ГИК не отменил это решение. Желающие стать мундепами обратились в Центральную избирательную комиссию. Она обязала ГИК рассмотреть вопрос по существу и зарегистрировать кандидатов, сообщил на заседании петербургской комиссии ее руководитель Виктор Миненко. Против регистрации Хусу и Калайдина выступил член ГИК Дмитрий Краснянский. Он считает, что ЦИК мог и самостоятельно зарегистрировать кандидатов. Также Центральная комиссия не может обязать ГИК принять то или иное решение, заявил Краснянский. Его поддержал коллега Алексей Березин. По его словам, голосовать он намерен за регистрацию, но решение ЦИК считает неправомерным.

Член ГИК Ольга Покровская сказала, что будет голосовать «за» регистрацию.

- Я в первый раз голосовала «за», и сейчас буду голосовать «за», - отметила Покровская.

Против решения проголосовал только Краснянский. Остальные присутствовавшие на заседании члены ГИК проголосовали за регистрацию кандидатов.

София Саттарова


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