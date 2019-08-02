ГИК не удовлетворил жалобы Михайлова и Гантварга на отказ в регистрации ИКМО "Смольнинское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила не удовлетворять жалобы бывшего координатора Штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова и активиста Ильи Гантварга на отказы в регистрации в качестве кандидатов в муниципальные депутаты в МО «Смольнинское», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам члена ГИК Дмитрия Краснянского, рабочая группа городской комиссии установила, что у выдвиженцев недостаточное количество достоверных подписей избирателей.

Напомним, 1 августа Гантварг в своём Twitter сообщил, что ГИК попросил его предоставить копии подписных листов, потому что ИКМО это делать отказалась. Также выдвиженец написал, что рабочая группа ГИКа его жалобу не рассматривала.