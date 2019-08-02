Горсуд отказал единороссу в иске против Пивоварова

Городской суд Санкт-Петербурга 2 августа отказал кандидату в мундепы МО №78 Надежде Наскидаевой в иске против координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова.

Городской суд отказался снимать меня с выборов. В жалобе единоросам отказано. Участвую в выборах - будем рвать единоросов! — Andrey Pivovarov (@brewerov) August 2, 2019

Пивоваров был осужден по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ, но не указал 69 статью УК РФ (назначение наказаний по совокупности преступлений). Именно из-за отсуствия третьей статьи в графе "Сведения о судимости" 19 июля Наскидаева потребовала Куйбышевский районный суд отозвать регистрацию Пивоварова. 25 июля в иске было отказано.

Андрей Пивоваров считает, что за иском стоит депутат Законодательного собрания Сергей Соловьев. Руководитель "Объединенных демократов" уверен, что Наскидаева - "технический кандидат".

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