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Муниципал

15:56

Горсуд отказал единороссу в иске против Пивоварова

фото ЗакС политика Горсуд отказал единороссу в иске против Пивоварова

Городской суд Санкт-Петербурга 2 августа отказал кандидату в мундепы МО №78 Надежде Наскидаевой в иске против координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова.

Пивоваров был осужден по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ, но не указал 69 статью УК РФ (назначение наказаний по совокупности преступлений). Именно из-за отсуствия третьей статьи в графе "Сведения о судимости" 19 июля Наскидаева потребовала Куйбышевский районный суд отозвать регистрацию Пивоварова. 25 июля в иске было отказано. 

Андрей Пивоваров считает, что за иском стоит депутат Законодательного собрания Сергей Соловьев. Руководитель "Объединенных демократов" уверен, что Наскидаева - "технический кандидат". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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