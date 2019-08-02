Мамаев и Кокорин подали на УДО

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл подали в Алексеевский суд Белгородской области ходатайства об условно-досрочном освобождении, передает «Интерфакс».

Материалы были зарегистрированы в суде 2 августа. Дата и время рассмотрения пока не назначены.

Мамаев и Кокорин отбывают в колонии срок за хулигантство по делу о драке в октябре 2018 года. Тогда за один день футболисты успели подраться с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Последний ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова.