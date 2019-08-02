На дизайнера со сломанной при задержании до митинга 27 июля в Москве ногой составили протокол

В отношении первого задержанного до начала митинга 27 июля в Москве – дизайнера Константина Коновалов – составлен протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), сообщил Коновалов в Twitter.

«Ну, теперь я знаю, что "нарушил" своей пробежкой!» - подытожил Коновалов.

Коновалова задержали во время утренней пробежки в центре Москвы, недалеко от запланированного места начала митинга. По пути он фотографировал «интересные виды на город с колоннами автозаков или толпами полицейских», а затем его задержали, повалив на асфальт и слома ему ногу.

Всего 27 июля правоохранители задержали почти 1400 участников акции. 77 получили травмы из-за действий полицейских, в том числе – от ударов дубинками.