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18:22

Отговоренного Золотовым от теракта мужчину отправили в колонию на два года

фото ЗакС политика Отговоренного Золотовым от теракта мужчину отправили в колонию на два года

Тверской суд Москвы приговорил предпринимателя Дмитрия Шалая к двух годам колонии за хулигантство по делу об угрозах взрыва у стен Кремля, передает ТАСС.

Шалая признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулигантство). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Проведенное в СИЗО время суд зачел.

Шалай, житель Приморья, угрожал взорвать свой автомобиль на Васильевском спуске 3 октября, если он не поговорит либо с Владимиром Путиным, либо с главой Росгвардии Виктором Золотовым. По сообщениям депутата Госдумы, последний, прибыв на место, героически спас положение: поговорил с Шалаем, убедил его сдаться и вынес из салона машины тот самый баллон.

Не все поверили в реальность произошедшего, некоторые увидели в случившемся постановочную акцию. Золотов всех скептиков пригласил вместе с ним посетить «регионы Северного Кавказа».

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