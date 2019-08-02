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18:56

СК нашел 134 уклонявшихся от армии среди тысячи задержанных 27 июля в Москве

фото ЗакС политика СК нашел 134 уклонявшихся от армии среди тысячи задержанных 27 июля в Москве

Следственный комитет заявил, что среди задержанных на несогласованном митинге 27 июля в Москве оказались 134 москвича, уклонявшихся от прохождения военной службы.

По словам следователей, уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 из них. Будет рассмотрен вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). По этой статье им грозит до двух лет лишения свободы.

Всего на акции 27 июля в Москве задержали, по официальным данным, 1074 человек, по данным «ОВД Инфо» - 1373 человека. 77 участников акции получили травмы разной степени тяжести от действий полицейских, в том числе от ударов дубинками.

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22:21    
родина-мразь должна сдохнуть!

22:05    
Можно быть уверенным, что сейчас СК выполняет роль фейк-ньюсмейкера. Следите за тем, как будет изменяться цифра предъявленных обвинений "уклонистам", задержанным за участие в событиях 27 июля, и что будет в итоге в судах.

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