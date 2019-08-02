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Муниципал

19:12

Потомственный кандидат в муниципалы пытался снять с выборов в Металлострое комсомольцев

фото ЗакС политика Потомственный кандидат в муниципалы пытался снять с выборов в Металлострое комсомольцев

Представляющий партию «Справедливая Россия» 22-летний Григорий Спирин пытался через суд снять с выборов в муниципальный совет поселка Металлострой секретаря петербургского ЛКСМ (молодежная организация КПРФ) Егора Морозова и двух других выдвиженцев от компартии: Катерину Голодову и Сергея Петрова. В пятницу, 2 августа, Колпинский районный суд встал на сторону коммунистов, сообщил ЗАКС.Ру Мороз.

- Спирин уверял, что мы не сдали [в избирательную комиссию] нотариально заверенные копии о создании партии. Ему и председатель ИКМО, и зампредседателя, и мы говорили, что сдали, а он отвечал, что нет, - рассказал комсомолец.

Мороз также отметил, что в ходе заседания выяснилось, что Спирин подал иски раньше, чем мог получить доступ к документам кандидатов.

- Они это никак не объяснили, - добавил комсомолец.

Григорий Спирин – сын Ирины Каштаевой (Спириной), выдвигавшейся в 2014 году в депутаты муниципального образования "Поселок Металлострой", а также племянник местного депутата и экс-главы муниципалитета Натальи Гореловой. В 2014 году сестры шли в муниципальные депутаты самовыдвиженками. На новые выборы Горелова выдвинулась от «Справедливой России».

По словам Мороза, всего Спирин-младший подал 17 исков в ИКМО Металлостроя. Заинтересованными лицами по ним проходят представители Партии роста, ЛДПР и некоторые самовыдвиженцы. Еще 9 исков к соперникам по выборам направил другой представитель «Справедливой России», генеральный директор торгового дома «Вега» Михаил Альховский.   

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21:56    
20:29 Комсомольцы - правильные ребята, а Бортко - наш губернатор!

20:29    
Комсомольцы-правильные ребята, не то, что эти мрази из прозападной "пятой колонны"!

Страница 1-ая (всего: 1)
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