Уткину дачу должны отремонтировать к 2023 году

Много лет пребывающую в полузаброшенном виде усадьбу "Уткина дача", находящуюся недалеко от Ладожского вокзала и включенную в список объектов культурного наследия федерального значения, приведут в порядок до конца 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на заведующего филиалом Государственного музея городской скульптуры Евгения Кузнецова. При этом он допускает существенное уточнение: сроки будут соблюдены "при удачном финансировании".

Ожидается, что после комплексной реставрации в главном доме ансамбля появятся вывески, посвященные протяженной истории усадьбы. Во флигеле, в свою очередь, планируют проводить выставки, имеющие отношение к музею городской скульптуры. Пространство вокруг благоустроят и озеленят.

По словам врио губернатора Александра Беглова, в следующем 2020 году на ремонт объекта, который представляет собой "наше достояние и гордость", пойдет 200 млн рублей из городской казны.

Уткина дача - уникальный усадебно-ландшафтный комплекс в Красногвардейском районе, появившийся еще во второй половине XVIII года. Градозащитники и депутаты боролись за его скорейшую реставрацию в течение как минимум последнего десятилетия. Фактически заброшенное главное здание усадьбы ветшало с каждым годом. Ситуацию усугубляли мародеры и бездомные, ставшие на некоторое время завсегдатаями старинного архитектурного ансамбля.

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