СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией

Некоммерческую организацию Фонд борьбы с коррупцией, лидером и лицом которой является Алексей Навальный, заподозрили в отмывании денег на сумму 1 млрд рублей. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело, говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, за три предыдущих года представители ФБК получили эти деньги, "которые заведомо для них были приобретены преступным путем", в рублях и валюте наличными, и "для придания правомерного вида" суммам внесли их на расчетные счета нескольких банкоматов через банкоматы, после чего перечислили на расчетные счета организации.

Сообщается, что в настоящее время устанавливаются лица всех причастных к преступлению и что готовятся задержания.