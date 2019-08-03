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16:07

СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией

Некоммерческую организацию Фонд борьбы с коррупцией, лидером и лицом которой является Алексей Навальный, заподозрили в отмывании денег на сумму 1 млрд рублей. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело, говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, за три предыдущих года представители ФБК получили эти деньги, "которые заведомо для них были приобретены преступным путем", в рублях и валюте наличными, и "для придания правомерного вида" суммам внесли их на расчетные счета нескольких банкоматов через банкоматы, после чего перечислили на расчетные счета организации.

Сообщается, что в настоящее время устанавливаются лица всех причастных к преступлению и что готовятся задержания.

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20:13    
Да все хороши. И те и эти. Но мне лично кажется, что чиновник нагло упорно и много ворующий из бюджета хуже, чем борец с этим воровством, живущий на пожертвования или деньги из бюджета другой страны.

17:43    
СК на страже коррупции.

17:22    
16:21 По первой части согласен. Не только живет на преступные деньги из России и отмытые на Западе, но живет там в скупленных на уворованные в России деньги. О чем, собственно, Навальный и делает расследования, но на деньги жертвователей. В частности, мои.
16:36 Можно подумать, у чиновной сволочи по одному паспорту на рыло и только служебная недвижимость.

16:36    
Зря они сообщили о факте и что "готовятся задержания". Сначала в один день взять всех за жопу, а потом сообщить. Они ребята ушлые, у руководства не один паспорт - успеют слинять, как уже было неоднократно.

16:21    
Вся прозападная мразь живёт на преступные деньги и гранты и-за рубежа- Госдепа, ЦРУ, Ми,"Моссада" и тд. К примеру, Навальный годами не работает и при этом жирует и проплачивает своих клевретов...

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