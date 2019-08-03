Быков презирает моралистов, которые против "вывода народа под дубинки"

Писатель и публицист Дмитрий Быков проанализировал типы отношений к несанкционированным митингам, участившимися нынешним летом в Москве и ставшими постоянным поводом для задержаний и арестов. Среди полярных точек зрения на проблему - пылкого одобрения и столь же пылкого порицания лидеров протеста (в основном, на федеральных телеканалах) - он выделил некую полупозицию, предельно, по его мнению, лицемерную. Состоит она в том, что ее носитель хочет выглядеть гуманистом и якобы исключительно поэтому обычно мягко просит не ходить и не звать на опасные мероприятия.

"Какой-нибудь искренний пропагандон (или наоборот, бравирующий своей продажностью) гораздо лучше, чем вот эти люди, пытающиеся оперировать, жонглировать понятиями гуманизма: как надо брать на себя ответственность, выводить людей под дубинки… А уговаривать людей жить в рабстве – это не надо брать на себя ответственность?", - воскликнул он в эфире авторской радиопрограммы.

По его словам, именно такие люди обычно стоят на той позиции, что митингуют, в основном, не умеющие работать. Быков, в свою очередь, уверен, что работа таких людей - это добровольное рабство и что они "довольно крякают, когда надсмотрщик похлестывает их по плечам и ниже плеткой".

Отметим, что апофеозом протеста, который имеется в виду, явились акции 27 июля и 3 августа, которые, устав бороться с несправедливостью Мосгоризбиркома и властей в целом, организаторы (не допущенные до выборов в столичную думу кандидаты) не имели согласования от властей и ссылались на 31 статью Конституции. В обоих случаях акция привела к сотням задержанных.