Соболь получила статус свидетеля по двум уголовным делам

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую задержали накануне, 3 августа, перед началом инициированной ею несанкционированной акции, рассказала о своем правовом статусе. После очередного задержания ее допросили в Следственном комитете. Сейчас, согласно ее новейшему посту в Twitter, она фигурирует в двух уголовных делах, имеющих отношение к протестам против недопуска до московских выборов независимых кандидатов, чьи подписи забраковали.

"Теперь у меня статус свидетеля сразу по двум уголовным делам: делу «о воспрепятствовании работе избиркомов» и «о массовых беспорядках». «Свидетеля» могут поменять на обвиняемого в любой момент, но я не боюсь и сдаваться не собираюсь. Это наш город и наша страна", - написала "навальнистка" в микроблоге.

Соболь 22 день подряд голодает, держась только на обезболивающих и питьевой воде. Без сторонней помощи передвигаться ей становится все тяжелее. Отправить ее под административный арест не позволяет законодательство: молодая женщина воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Все ее соратники, лидеры протестного движения, на данный момент сидят по спецприемникам.

На столичной акции 3 августа за честные выборы задержали свыше 800 прохожих. Многих из них избивали дубинками.