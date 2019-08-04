Смольный спешит с внедрением в жизнь программы поддержки садоводств

Посетив один из дачных массивов, относящихся к Волховскому району Ленинградской области, врио петербургского губернатора Александр Беглов сообщил, что в руководимом им правительстве города созрело полное понимание того, как системно помочь людям, живущим на участках.

"Мы изучили основные потребности дачников и планируем к концу года запустить полноценную программу поддержки садоводств. <...> Мы понимаем, что за счёт садоводств их [имеющиеся проблемы] решить невозможно. Поэтому шаг за шагом эти задачи будет решать город", - сказал чиновник, имея в виду проблемы с доступностью медицинской помощи, питьевой воды и электричества.

Беглов лично понаблюдал за тем, как на территории садоводств проводятся бесплатные обследования по полису обязательного медицинского страхования. Городской бюджет выделил на строительство трех амбулаторных центров до конца 2019 года более 16 млн рублей. Кроме того, по словам врио губернатора, в сентябре дачники, чьи участки находятся в Волховском районе Ленобласти, станут свидетелями начала масштабного ремонта дорожной сети.

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