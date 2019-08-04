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Новости

15:10

Разгон московского протеста Вишневский воспринял как военный переворот

фото ЗакС политика Разгон московского протеста Вишневский воспринял как военный переворот

Петербургский депутат Борис Вишневский эмоционально отреагировал в своем блоге на общественно-политические события, развернувшиеся 3 августа в центре столицы. Избиения и задержания сотен мирных демонстрантов, гуляющих по городу, он назвал "классической картиной военного переворота", причем недальновидного, поскольку "всей этой путинско-собянинской группе поддержки не понять, что настроение людей стремительно меняется".

Как  информация из какого-то параллельного мира для Вишневского звучали в этот день выпуски новостей: с утра до вечера доносились сводки о том, как проходит праздник шашлыка, который посетило 90 тысяч человек.

"Хочется спросить: шашлычок поперек горла не встает, Сергей Семеныч? Дня через три мэр выйдет из комы и опять заявит что-нибудь охранительное про «незаконные действия протестующих» или «попытки штурмовать мэрию». Уверен: срочные перевыборы московского мэра становятся крайне актуальной задачей: нынешний мэр не может и не должен руководить столицей", - заключил "яблочник".

На акции москвичей, считающих нынешнюю выборную кампанию в Мосгордуму нечестной, задержали 828 человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:40    
Похоже, все, что мимо его кассы, Вишневский считает обманом, воровством и военным переворотом. Вишневский мне напомнил Паниковского, а его реальную деятельность можно оценить фразой  "Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже!"

16:32    
В России совершенно отсутствует революционная ситуация, потому все эти жалкие шабаши прозападной "пятой колонны" обречены на поражение и разгром! Это начинает доходить до верхушки русофобов, вроде Вишневского, и они занервничали...

15:45    
15:25 Всё фашиствуешь, добровольный помощник полицая? Не нравится национальность Вишневского - будет тебе Навальный.

15:25    
Паскудный пархатый жидёнок полез уже в дела Москвы. В Питере ему показали, что он опротивел всем. Но  наглость прёт и прёт из него.

15:23    
Вот это правильно. Надо вообще со средствами самообороны ходить на митинги. От собак там бешеных обороняться , дубинками и еще чем. Все это можно спокойно приобрести.

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