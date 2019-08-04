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16:47

Латынина метафорически изобразила позицию московских протестующих

фото ЗакС политика Латынина метафорически изобразила позицию московских протестующих

Публицист Юлия Латынина сравнила протест снятых с московских выборов кандидатов с протестом отличника, которому при поступлении в университет противостоит безграмотный или жульничающий экзаменатор. Более того - в ее интерпретации, этот экзаменатор заранее установил невыполнимые условия задания и, когда они были соблюдены, обнаглел вконец. Под условиями Латынина подразумевает необходимость собирать тысячи подписей горожан по подъездам, что московским оппозиционерам, на удивление, нынешним летом вполне удалось, однако так не считает Мосгоризбирком. Оттолкнулась публицист также и от слов ректора ГИТИСа Григория Заславского, заявившего ранее, что Алексею Навальному и его команде "нужен конфликт", а не выборы, и экстраполировала ситуацию на поступающего в его вуз выпускника.

Он пишет сочинение и, обладая абсолютной грамотностью, получает двойку. Когда начинает проверять сочинение, видит, что у него написано в сочинении слово «корова» — через «О», то есть правильно. А экзаменатор, перечеркнув жирной ручкой, написал «А» — «карова». У него написано «что» через «Ч» — правильно. А экзаменатор перечеркнул и написал: «што» — через «Ш». И человек говорит: «У меня всё грамотно. У вас экзаменатор — двоечник». А ректор Заславский говорит: «Вам нужен конфликт». 

Резюмируя, радиоведущая убедительно попросила не называть "жертву агрессором".

Конфликт снятых с выборов 57 независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, собранные подписи которых не понравились столичному избиркому, продолжается. Он перетек на улицы, где все грубее задерживают сочувствующих им москвичей. Накануне, 3 августа, в автозаках оказались 830 человек. Некоторые из них перед этим были жестоко избиты целой группой вооруженных людей в шлемах, с дубинками и в броне - по крайне сомнительным основаниям.

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