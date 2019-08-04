Максим Шевченко осудил отношение лидера КПРФ к московским протестам

Бывший член президентского Совета по правам человека, политический и общественный деятель Максим Шевченко выступил с критикой позиции руководителя КПРФ Геннадия Зюганова, не в первый раз в течение своей долгой карьеры назвавшего политические выступления на улицах столицы "оранжевой проказой". По мнению Шевченко, это просто ошибочное поведение, поскольку, по его мнению, левые силы должны "идти впереди гражданского недовольства и борьбы за демократию" и не дистанцироваться от таких ценностей, как свобода личности и свобода слова.

"Эти слова, на мой взгляд, недопустимы совершенно. Геннадий Андреевич повторил свой тезис 11-го года. Между 2011 и 2019 огромная разница: сегодня солидаризироваться с этой властью, которая уже не защищает ничего, кроме своей кормушки, невозможно", - высказался известный публицист в авторском видеоблоге.

В результате, к прискорбию Шевченко, все левое движение в целом потихоньку дискредитирует само себя и отстает от естественного хода вещей, играя тем самым гораздо более скромную роль, нежели ему отведено судьбой.

"Левые таким образом постоянно топчутся в каком-то странном несуществующем советском прошлом, которого нет и на котором с гораздо большим успехом паразитирует действующая путинская власть, которая уже присвоила себе и сталинизм, и наследие Советского союза, и даже гимн себе присвоила. Перспектива левого движения - не в оскорблении существующих сегодня граждан, а в безусловной солидарности с ними", - настаивает журналист.

Накануне, 3 августа, в Москве задержали почти 830 человек. Они посмели публично возразить против недопуска до выборов в Мосгордуму их кандидатов. Выглядели задержания, как правило, еще грубее, чем при разгоне митинга 27 июля. В интернете широко разошлись кадры, на которых трое людей в шлемах держат лежачего, четвертый бьет его дубиной, а пятый близко не подпускает наблюдающих за сценой насилия.