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10:55

Россияне отозвались о советской власти при Брежневе лучше, чем о нынешней

фото ЗакС политика Россияне отозвались о советской власти при Брежневе лучше, чем о нынешней

Россияне относятся советской власти конца 1970-х – начала 1980-х годов лучше, чем к нынешней российской, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

29% опрошенных отозвались о советской власти как о близкой народу, 25% - как о сильной и прочной. 22% опрошенных назвали ту власть справедливой. Нынешнюю российскую власть 41% респондентов воспринял как криминальную и коррумпированную, 31% - как далекую от народа, 24% - как бюрократичную.

По словам социологов, такой расклад сохранялся даже в благоприятные для власти годы. Например, в 2008 году, на пике массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотизма после войны с Грузией, и в 2015-2016 годах, после «крымской эйфории».

Респонденты выбирали из большого числа определений те, которые соответствуют их представлениям об объекте опроса. По словам главы «Левада-центра» Льва Гудкова, устойчивость результатов говорит о том, что речь идет о «глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений».

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13:18    
13:00. Относительная "белопушистость" мирной политики СССР брежневского периода правления логична и закономерна! У СССР тогда на контроле и руководстве находилось пол мира на всех континентах, особенно в Европе, что было вполне достаточно для разговора с Западом про мир и дружбу! После же отторжения внутренними и внешними врагами от Отечества в 1991г четверти(!!!!!!!!!!!!!!!!) собственных территорий, почти полной потери влияния и доминирования по всему миру оставаться белопушистыми во внешней политики было смерти подобно и позорно! Потому Путин потихоньку и начал брать благородный реванш...Пожелаем ему и нам новых успехов в его начинании!

13:00    
Брежневский период воспринимается так позитивно из-за мирной политики страны (в отличие от современной путинской), стабильности среднего уровня жизни и относительной низовой либеральности (допущена мелкая частная собственность под видом личной, даже Галина Брежнева баловалась с "левыми" бриллиантами). Ну и отсутствия прямого соединения власти с крупной частной собственностью. Но все понимали, что система застряла в развитии. Даже современные суперстабильные североевропейские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания) выглядят более динамичными на фоне брежневского СССР.

11:34    
Да и вообще СОВЕТСКИЙ период нашего Отечества был в разы лучше, чем когда-либо! Даже не подлежит сравнению!!! Но он тотально оклеветан, оболган антисоветчиками и Западом! Никто же ранее и сейчас не пишет о темпах роста ВВП при Сталине ежегодно в 30-50% или о естественном приросте ежегодно в 3 миллиона человек, или о том как удалось Сталину после Великой Отечественной войны восстановить до тла разрушенную экономику страны, без чьей-либо помощи - "плана Маршала", без выручки от экспорта газа и нефти и тд. итп. При Брежневе, кстати, темпы роста ВВП были не менее 3% и все враги СССР кричали об ужасном застое, а сейчас в ЕС один процент роста ВВП, а в ряде стран и того меньше, но все счастливы и довольны...

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