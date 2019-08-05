Арестован восьмой фигурант дела о беспорядках на митинге 27 июля в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября очередного обвиняемого в массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве – студента МГТУ имени Баумана и сборщика подписей за кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова Даниила Конона, передает «Новая газета».

Следователь перечислил основания для заключения Конона под стражу скороговоркой, буквально за минуту. Из них неясно, в чем именно заключалась незаконность действия подсудимого на акции, и что конкретно он совершил. Адвокат Конона Григорий Червонный просил отложить заседание на три дня, чтобы преподавательский состав МГТУ имени Баумана, в том числе ректор, успели написать поручительства за своего студента. Также, по словам юриста, семья и близкие намеревались собрать деньги, чтобы просить отпустить Конона под залог.

На заседании суда присутствовала мама Конона Наталья. Она заявила, что готова гарантировать явку сына в следственные органы – следователь в ответ сказал ей, что ее сын «уже явился на акцию 27 июля». Затем он сказал Наталье Конон, что с ее сыном «ничего не произойдет, месяцок посидит и все».

Конон стал восьмым арестованным по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля. Ранее суд арестовал Владислава Барабанова.

На акции 27 июля, из-за которого возбудили дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), люди требовали допуска независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Тогда полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. 1373 человека были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей.